Sono i giorni di Thiago Motta, quelli decisivi probabilmente perma cruciali anche perL'attaccante ha più volte dichiarato di trovarsi bene in bianconero e di voler proseguire la propria avventura a Torino. Ma solo a determinate condizioni, medesima eccezione posta dal club al tavolo delle trattative. E al momento, i rispettivi requisiti non coincidano, si legge su Tuttosport. Lo scenario, naturalmente, non è definitivo. E, a tal proposito,L'accordo sul prolungamento del contratto (scadenza 2025) non c'è;di un’intera generazione italiana, ritoccando al rialzo l’attuale stipendio. La Juventus, alla luce del rendimento del giocatore nelle ultime stagioni post-infortunio, non risulta intenzionata a particolari rilanci oltre i 5 milioni all’anno pattuiti fino al 2025.Ecco allora che inevitabilmente arrivano i rumors di mercato.Il direttore tecnico dei bianconeri, in questo senso, “tifa” per Spalletti, nella speranza che un Europeo da protagonista rilanci Chiesa a tutti gli effetti. E riaccenda, nei suoi confronti, l’interesse delle grandi d’Europa, come nel recente passato era stato con il Bayern e, soprattutto, con il Liverpool.Anche perché la Juventus non vuol sentirsi recapitare offerte inferiori ai 40 milioni e in Italia, è una cifra questa difficile da raggiungere. Soprattutto per launo dei due club interessati concretamente al giocatore.nonostante i rapporti abbastanza freddi con De Laurentiis. Il feeling, scrive il quotidiano, potrebbe magicamente ritrovarsi, però, se sull’asse Giuntoli-Manna si trovasse la quadra per risolvere due problemi: quello della Juventus con Chiesa e, insieme, quello del Napoli con Di Lorenzo, che continua a spingere per cambiare aria. La traccia è imbastita, Ramadani nei prossimi giorni potrebbe garantirne l’accelerata.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.