Lecce-Juventus, il commento della Gazzetta

Lanon riesce a ritrovare la vittoria e pareggia ancora, per la decima volta su 19 gare stagionali. L'1-1 contro il Lecce è uno dei pareggi che però fa più male alla squadra disoprattutto per come è arrivato."Juve, dove sei", il titolo della Gazzetta dello Sport, a sottolineare il momento di difficoltà della squadra. Il quotidiano aggiunge: "Un altro pari a Lecce, delusione Motta, così non va. Due pali in avvio ma i bianconeri creano poco e soffrono. La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque partite, questo dato spiega come non si vedano i progressi".