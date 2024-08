Ore 20.45 il calcio d'inizio della sfida del Bentegodi tra la Juventus ed il Verona, manca sempre meno alla seconda apparizione ufficiale di Thiago Motta. Nella prima gara, quella contro il Como di una settimana fa allo Stadium, aveva fatto scalpore l'assenza nell'undici titolare di, il centrocampista arrivato nel mercato estivo dall'Aston Villa e che particolarmente si era messo in mostra in questa preseason. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport per il centrocampista brasiliano dovrebbe esserci una maglia da titolare per la sfida di questa sera agli scaligeri.