La speranza del rinnovo di Rabiot



Scambio Douglas Luiz-McKennie in vista

La Juventus è pronta a rinforzarsi in vista della prossima stagione, eha già in mente i primi colpi di mercato. Escludendo Michele Di Gregorio, già prenotato dal Monza, il nuovo tecnico della Vecchia Signora punta su un centrocampista di qualità. E i nomi caldi sono quelli diThiago Motta spera di poter contare ancora su Adrien Rabiot, suo ex compagno ai tempi del PSG. Il francese è in scadenza di contratto, ma la Juventus ha già avanzato una proposta di rinnovo biennale con opzione fino al 2027. La risposta di Rabiot è attesa con ansia, poiché la sua permanenza è considerata una priorità assoluta per il club bianconero.Parallelamente, la Juventus continua a lavorare su un'importante operazione di mercato con l'Aston Villa. L'obiettivo è lo scambio tra Douglas Luiz e Weston McKennie. Entrambi i giocatori hanno già dato il loro benestare al trasferimento, e le società stanno cercando di trovare un accordo sulle cifre. La trattativa tra Torino e Birmingham è in pieno svolgimento, e non si esclude la possibilità di ampliare il tavolo delle negoziazioni per includere ulteriori dettagli.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.