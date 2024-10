Le opzioni per Juventus-Cagliari

dovrà fare a meno di diversi giocatori nella prossima partita contro il Cagliari. Oltre a Milik, Adzic, Gonzalez e Bremer, non sarà convocato neppure Weah, che nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo, ha ancora problemi fisici: "Ha sentito ancora dolore", ha dichiarato Motta.La situazione in attacco è dunque difficile, mentre in difesa peserà molto l'assenza di Bremer, fuori per un lungo periodo a causa della rottura del legamento crociato. «Gleison è un giocatore importante, mi dispiace tantissimo, tecnicamente e umanamente. Da ora tutti noi daremo qualcosa in più», ha affermato l'allenatore, elogiando lo spirito di squadra.Per sostituire Bremer, Motta ha due opzioni: il piano A prevede Gatti al centro della difesa insieme a Kalulu, con Savona a destra. Tuttavia, Gatti soffre ancora di un leggero fastidio alla caviglia, e in caso di necessità, Savona potrebbe essere spostato al centro, mentre McKennie verrebbe impiegato come terzino destro, come già successo nel secondo tempo contro il Lipsia. Cambi previsti anche a centrocampo,Ne scrive Gazzetta .





