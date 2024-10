Lapotrebbe tornare a corteggiare l'esterno del Sassuolo Domenico. Il giocatore tornato in campo da poco dopo il brutto infortunio al tendine d'Achille. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport oggi la Juventus potrebbe corteggiarlo in quanto potrebbe ricoprire il ruolo sia di esterno che di riferimento centrale. Il Sassuolo però non abbasserebbe le richieste e lo lascerebbe partire soltanto al suo valore di mercato oppure ad un prezzo superiore. Potrebbe quindi rivelarsi un ostacolo per la Juventus questo aspetto economico, ma è tutto aperto.