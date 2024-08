Juventus, può arrivare Domenico Berardi?

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un po' come accade tra Domenicoe la, il giocatore delviene accostato alla Vecchia Signora in ogni sessione di calciomercato ma al momento a Torino non è mai arrivato. Qualche estate fa era davvero tutto fatto, Domenico aveva già in mano il contratto per legarsi alla Juventus salvo poi un rifiuto dell'ultimo secondo e la volontà di restare tra i neroverdi. Ora però che il Sassuolo è retrocesso in Serie B il futuro del classe 1994 potrebbe cambiare.Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport il nome di Berardi potrebbe tornare ad essere un nome caldo per la Juventus negli ultimi giorni di mercato. Domenico infatti sta ancora recuperando dall'infortunio al tendine d'Achille. La Juventus potrebbe pensare ad un prestito, ma soltanto come affare last minute.





