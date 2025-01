Gazzetta - Juventus, ancora un difensore a gennaio: Todibo in pole, la situazione

Juventus, occhi su Todibo, lo scenario

Juventus, i nomi per la difesa

Renato Veiga e Alberto Costa sono i due nuovi arrivi della Juventus per il reparto difensivo. Tutti già ufficializzati e già agli ordini di. Tuttavia entro la fine del calciomercato arriverà ancora un difensore per la Vecchia Signora che deve fare a meno di Juan Cabal e Gleison Bremer infortunati e di Danilo che si è separato dalla Juventus. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport un nome caldo per la difesa bianconera è quello diIl giocatore era stato molto vicino a Torino già nella sessione estiva di calciomercato fino al trasferimento al West Ham. Poco spazio in Premier League e si è trovato peggio del previsto per cui negli ultimi giorni sta strizzando l'occhio alla Juventus. Il giocatore al momento è infortunato, la Juventus sarebbe anche disposta ad aspettarlo. Tempi di recupero circa 3-4 settimane. Non è il solo nome sulla lista.Resta viva la pista Lloyd Kelly del Newcastle (l'arrivo suo escluderebbe Chukwuemeka per gli slot inglesi), Kevin Danso del Leeds. Attenzione però anche a Saba Goglichidze dell'Empoli prossimo avversario in campionato dei bianconeri.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui