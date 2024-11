Hancko-Juventus, il retroscena

Lasi muove alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo già nel mercato di gennaio, complici gli infortuni e la conclusione anticipata della stagione di Juan Cabal e Gleison Bremer. Il primo nome sulla lista dei desideri per il reparto difensivo di Cristianoè quello di Daviddel Feyenoord. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però rivela un curioso retroscena.Infatti, prima di andare a Birmingham, il dt Cristiano Giuntoli è stato a vedere personalmente la sfida tra Manchester City e Feyenoord, osservato speciale appunto Hancko, autore della rete del 3-3. La richiesta del club è di circa 30 milioni di euro, si studia una strategia per poterlo vedere a Torino magari già a gennaio.





