Napoli a gennaio? No grazie. Il capitano della, il difensore brasiliano, avrebbe infatti preso una decisione sul suo futuro. Al termine della stagione infatti scadrà il contratto che lo lega alla Juventus e quindi valuterà il trasferimento altrove, al momento però, come riferisce La Gazzetta dello Sport il difensore è uno dei pilastri dello spogliatoio bianconero e per questo non ci sarebbe nessuna intenzione di spostarsi nella sessione invernale di calciomercato. Discorso diverso chiaramente quello che verrà fatto a giugno, ma per il momento Danilo resta a Torino.