Lavuole rinnovare il contratto del centrocampista francese Adrien. Il suo contratto infatti come ormai noto è in scadenza tra quattordici giorni. La Juventus gli ha presentato un'offerta di rinnovo, offerta a cui non ha ancora ricevuto una risposta. Tuttavia, stando all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dagli ambienti bianconeri filtra ottimismo riguardo il rinnovo del centrocampista francese ancora della Juventus ed attualmente impegnato con gli Europei con la Francia. La decisione finale di Adrien comunque è attesa a breve, nelle prossime settimane.