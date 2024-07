Ladopo aver chiuso le trattative per portare a Torino Douglas Luiz e Khephren Thuram ora punta tutto su Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora però prima deve cedere, poi potrà puntare sui nuovi arrivi. Sarebbero in cinque i giocatori sul taccuino delle uscite di Cristiano Giuntoli. Questi i nomi: Huijsen (che potrebbe rientrare nell’affare con l’Atalanta) e Soulé(verranno valutate offerte sui 40 milioni), in uscita ci sono sempre McKennie, Milik e Kostic. Dopo il no di Wes all'Aston Villa ora si lavora per trovargli una nuova sistemazione.