Tra chi è rimasto alla Continassa per recuperare dal proprio infortunio c'è il centravanti polacco Arek. Il giocatore fermo ai box dallo scorso luglio sta proseguendo la sua fase di recupero al JTC della Continassa ma ancora non è ritornato agli ordini di Thiago Motta. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il giocatore infatti non sarà a disposizione di Thiago nemmeno per la sfida contro l'Empoli in programma sabato alle ore 18. Dovrebbe tornare tra i convocati invece Adzic che ha recuperato dall'infortunio di natura muscolare.