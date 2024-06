Sempre in Inghilterra, ma questa volta a Manchester, la Juventus è alla ricerca di ali per il 4-2-3-1 di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli, dirigente bianconero, si è mosso con largo anticipo sia per Mason Greenwood che per Jadon Sancho. Entrambi gli inglesi rientrano a Old Trafford dopo i prestiti al Getafe e al Borussia Dortmund, ma non faranno parte della rosa dello United per la stagione 2024-25.Laha già ottenuto la disponibilità di, rinato in Spagna dopo un periodo di inattività dovuto a vicende personali spiacevoli. Tuttavia, i bianconeri non possono - e non vogliono - spendere i 40-50 milioni di euro richiesti attualmente dal Manchester United. In attesa dei saldi di agosto, Giuntoli sta esplorando delle vie alternative.Una di queste alternative porta a Federico Chiesa, che è corteggiato anche dal Bayern Monaco. La Juventus spera di trovare una soluzione che permetta di rinforzare le fasce senza compromettere il bilancio, mantenendo viva l'attenzione su entrambi i fronti, sia quello economico che quello sportivo.