Lasta prendendo una decisione in merito al futuro del difensore olandese classe 2005 Dean. Il giocatore dopo la seconda metà di stagione in prestito alla Roma di Daniele De Rossi ora farà rientro a Torino, bisogna capire se in maniera momentanea oppure permanente. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il difensore talentoso sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund che vorrebbe riuscire ad accaparrarselo già nel corso del mercato estivo. La Juventus però non si muove e lo valuta tra i 20 e i 25 milioni.