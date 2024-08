Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe interessato a Facundo Gonzalez della Juventus. Il difensore centrale, che ha preso parte al ritiro estivo in Germania giocando anche contro il Norimberga da titolare nella prima frazione di gioco, è stato inserito nella Juventus Next Gen di Paolo Montero per la prossima stagione. I rossoblù stanno pensando al calciatore uruguaiano a causa di alcune difficoltà da parte di Sartori di arrivare a Logan Costa del Tolosa, visto che tra le parti interessate c'è ancora molta distanza sulle cifre definitive.