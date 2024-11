Laieri per la sfida all'Aston Villa ha soggiornato al Park Regis Hotel, come ormai noto. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport però un ex Juventus è stato in visita agli ex compagni prima della sfida. Si tratterebbe infatti di Rodrigo, Londra e Birmingham distano meno di tre ore in macchina e per questo motivo il giocatore ora al Tottenham avrebbe colto l'occasione per fare visita agli ex compagni presentandosi all'hotel in cui i bianconeri soggiornavano. Una bella sorpresa per i ragazzi di Thiago Motta.