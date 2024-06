Juventus, contatti Giuntoli-Monchi per Douglas Luiz



Juventus, Douglas Luiz può arrivare: le cifre

Il primo regalo di, che sarà ufficializzato la prossima settimana, potrebbe essere il giocatore dell'Aston VillaIl club di Premier League infatti entro il 30 giugno dovrà cedere almeno un giocatore per rientrare nei paletti finanziari. Si pensa che il sacrificato possa essere proprio l'obiettivo di mercato della Juventus. Douglas infatti sarebbe affascinato dall'idea di un'esperienza in Italia ed in particolare alla Vecchia Signora, per questo proseguono i contatti.Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport uno scambio con Weston McKennie è un'idea concreta, non sarà però un tormentone di tutto il mercato estivo: se sarà fumata bianca lo sarà nei prossimi 20 giorni. La scorsa settimana a Torino Cristianoha incontrato, direttore sportivo dell'Aston Villa. Potrebbero incontrarsi ancora qualora la trattativa proseguisse.L'Aston Villa valuta 40 milioni Douglas Luiz. Questo significa che per Weston McKennie dovrebbero esserne versati 25. Al momento però il club di Premier valuta meno il centrocampista americano, complice il suo contratto in scadenza tra un anno. La distanza resta ma diminuisce, le parti continuano i contatti.