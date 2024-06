Îl centrocampista francese della Juventus Adrienha un contratto in scadenza il 30 giugno. Stando a quanto aveva rivelato il centrocampista qualche mese fa la risposta sul suo futuro sarebbe dovuta arrivare prima. Campionato d'Europa però che inizierà domani in Germania, ormai quindi alle porte, la risposta però da Adrien non è ancora arrivata. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. La Vecchia Signora infatti gli ha presentato un'offerta per un biennale con opzione per il terzo anno, ma ancora aspetta una risposta.