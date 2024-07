Juventus, il mercato degli esterni



Le cessioni necessarie



Soulé può partire

Almeno due ali, forse anche tre. A raccontarlo è Gazzetta: una potrebbe arrivare a breve dopo la vendita di Matias, conin pole position. Le altre potrebbero arrivare a fine mercato, quando anche Federico Chiesa potrebbe aver già lasciato la squadra: Sancho più un altro giocatore in prestito.Il progetto è tanto ambizioso quanto complesso e dipende principalmente dalle cessioni. Tentare non significa sempre riuscire sul mercato. La Juventus, dopo aver ristrutturato il centrocampo, vuole ridisegnare anche l’attacco secondo la visione di Thiago Motta. Il nuovo allenatore bianconero intende ripartire dal, rinnovando il reparto offensivo. Accanto a Dusan Vlahovic e all’inamovibile Kenan Yildiz, potrebbe cambiare quasi tutto da qui al 30 agosto.Se Moiseè già stato venduto alla Fiorentina, sia Arekche Filipnon rientrano nei piani di. Anchesembra sempre più lontano dalla Juve. Pertanto, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta cercando nuove destinazioni per i giocatori considerati in uscita, mentre continua a sondare e trattare per gli obiettivi concordati con Thiago. La strategia sarà la stessa: uno esce e uno entra.La partenza più imminente è quella di Matias. Se il Leicester è pronto a rilanciare, superando i 30 milioni richiesti dalla Juventus, West Ham e Roma stanno valutando un possibile inserimento dell’ultimo minuto. Motta avrebbe preferito tenere l’argentino, e per questo Giuntoli preferirebbe cederlo all’estero. Ma alla fine saranno i soldi a fare la differenza. Una volta ceduto Soulé, i bianconeri cercheranno subito di trovare un sostituto per Thiago. Giuntoli si muoverà su più fronti, a partire da quello di Karimdel Borussia Dortmund.





