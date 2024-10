Infortunio Gleison Bremer, le ultime sulle sue condizioni

Sette minuti di gioco di Lipsia-Juventus ed il difensore brasiliano Gleison, nella serata di ieri capitano, si accascia al suolo dopo un contrasto spalla contro spalla con un giocatore avversario. Le sue condizioni sono sembrate da subito serie, la torsione innaturale del ginocchio mixata alla smorfia di dolore con cui Gleison si è alzato sorretto dallo staff medico non fanno certamente ben sperare.Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, dai primi test effettuati nella serata di ieri alla Red Bull Arena di Lipsia si teme la. Uno stop che si aggirerebbe circa attorno ai sei mesi, quindi quasi l'intera stagione compromessa. Oggi sono previsti gli esami strumentali al JMedical che confermeranno o smentiranno le prime sensazioni. Sono ore di apprensione in casa Juventus per l'infortunio del difensore brasiliano fino a qui sempre impiegato da Thiago Motta.





