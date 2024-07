Ladeve assolutamente vendere prima di poter chiudere altre operazioni di mercato in entrata, nonostante gli arrivi già ufficiali di Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram. Ora nel mirino di Cristiano Giuntoli c'è il trequartista olandese classe 1998 dell'Atalanta Teun, la Dea lo valuta 60 milioni di euro, la Juventus vorrebbe portarlo a Torino con qualcosa in meno. Ma nel caso in cui non si chiudesse l'affare Koopmeiners ci sarebbe un piano B? Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la risposta è no, tutto su Teun.