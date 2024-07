La Juventus è in piena fase di rinnovamento del centrocampo. Dopo l'acquisizione di Douglas Luiz e la trattativa avanzata per Khephren Thuram, il club bianconero attende di chiarire il futuro di Adrien, il cui contratto è scaduto il 30 giugno. Il francese, attualmente impegnato con la nazionale, ha dichiarato di non voler parlare del rinnovo, nonostante la Juventus gli abbia offerto un nuovo contratto biennale con opzione per il terzo anno.L'arrivo di Douglas Luiz rappresenta un'aggiunta di qualità al centrocampo bianconero. Il brasiliano, noto per la sua versatilità e abilità nel controllo del gioco, porterà esperienza e dinamismo. Questo acquisto segna l'inizio di una trasformazione del reparto, che si prevede sarà più giovane e più dinamico rispetto agli ultimi anni.