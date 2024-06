Il centrocampista francese classe 1995 della Juventus Adrienavrebbe dovuto sciogliere le riserve legate al suo futuro entro l'inizio degli, in teoria. Ora il campionato europeo è iniziato, Adrien è impegnato con la sua nazionale ma i dubbi non sono ancora stati sciolti. In casa Juventus comunque l'offerta per il rinnovo gliel'hanno presentata, ora si aspetta soltanto una risposta dal giocatore o dalla mamma agente di Rabiot, la signora Veronique. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport tuttavia in casa Juventus ci si sta guardando attorno alla ricerca di eventuali sostituti. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sono i nomi die Khephren. Novità nei prossimi giorni.