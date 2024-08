Karimè ancora un obiettivo di mercato della Juventus? La risposta è certamente sì. Quali sono però gli ostacoli? Lo ha rivelato l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport. Il problema risulta essere sempre il Borussia Dortmund, che non pare intenzionato, almeno per il momento, a fare sconti sulle sue richieste economiche. Il club tedesco infatti vorrebbe riuscire ad incassare almenomilioni di euro per il giocatore che, comunque, non è ufficialmente in vendita. La Juventus comunque lo riterrebbe decisamente utile per rinforzare il proprio reparto offensivo. Si lavora.