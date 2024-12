Il commento post, su Gazzetta dello Sport:"La Juve ci ricasca e stavolta il botto è fragoroso. In casa contro il Venezia viene fermata sul 2-2: decimo pareggio stagionale e va di stralusso alla Signora che al 93’ era sotto e ha recuperato solo su rigore all’ultimo assalto. Stesso punteggio, con recupero a tempo scaduto, dell’ultima in casa contro il Bologna. Stavolta l’aggravante è che il punticino soffertissimo e striminzito arriva contro l’ultima in classifica. La vittoria col City in Champions è già dimenticata.A fine gara fischi assordanti e squadra a rapporto sotto la curva. Nella Juve continua a mancare tanto, per non dire quasi tutto. Dieci pareggi in 16 partite sono un’enormità, tolgono per ora la squadra dalla lotta scudetto, fanno ridisegnare gli obiettivi e inchiodano Motta. Non consola il popolo juventino che la Juve non abbia ancora mai perso in A. Quello zero nella casella sconfitte, sfiorate così tante volte, ormai pare solo una casualità.".