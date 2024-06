Juventus, accordo raggiunto con Mason Greenwood: i dettagli

Laha raggiunto un accordo di massima con l'entourage di Mason. Il giocatore in questa stagione ha giocato in prestito al Getafe, ma ora farà ritorno al Manchester United, club che ne detiene il cartellino. Una cosa però è certa: non rimarrà ai Red Devils.Il giocatore avrebbe dato il via libera al trasferimento in Serie A, gradirebbe l'opzione Juventus con cui, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha un accordo. Tuttavia ora lo scoglio si chiama Manchester United. Il club di Premier League valuta il giocatore tra i 40 ed i 50 milioni di euro, cifra elevata per le casse bianconere che punteranno ad abbassarla. Al via le trattative.