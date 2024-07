Italia, Buffon sarà il nuovo direttore sportivo

Gianluigi Buffon alla fine ha deciso di rimanere all'interno della nazionale italiana. L'ex portiere della Juventus dopo il fallimento ad Euro2024 aveva pensato di lasciare la carica di capo delegazione. Dopo i colloqui con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, Buffon non ha dato le dimissioni ed anzi, avrà un nuovo ruolo più operativo.Pretendeva legittimamente un ruolo più operativo, meno rappresentativo, per avere la possibilità di incidere di più e di spendere meglio la propria esperienza. Lo avrà. Nei giorni scorsi, in una riunione tra il presidente Gravina, il ct Spalletti, il Capo delegazione Buffon, il Coordinatore delle nazionali giovanili Viscidi e il segretario organizzativo Vladovich sono state ridisegnate le funzioni dell’ex portierone che da settembre, scrive la Gazzetta dello Sport, dovrebbe diventare direttore sportivo del Club Italia. Sarà più vicino alla squadra e al campo, senza invadere le competenze di Spalletti. Sarà attivo anche tra un ritiro e l’altro, tenendo i contatti conigiocatorieconiclub.Buffon sièdiplomatodsaCovercianonel febbraio scorso