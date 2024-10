Inter, Inzaghi parla oggi con la squadra: i dettagli

Dopo il derby d'Italia,si preparano alle sfide con Empoli e Parma. Ma come ha gestito Simone Inzaghi questi giorni dopo la delusione di non aver vinto una partita che era ormai in discesa?Inzaghi ieri mattina ha fatto l'analisi di Inter-Juventus ad Appiano Gentile con il suo staff. Nessun colloquio con la squadra che ci sarà invece oggi con un'analisi video alla vigilia del match contro l'Empoli. L'allenatore, scrive la Gazzetta Dello Sport, a menta fredda, è riuscito a separare l'enorme delusione per il risultato finale con la prestazione della squadra che comunque è riuscita a creare così tante palle goal.