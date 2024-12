Juventus, il commento sul momento

Las arriva alla grande sfida contro ilin un momento molto difficile. Solo due vittorie nelle ultime nove partite giocate."L'involuzione della sua Juve, partita forte in campionato e in Champions, con punti, gol e spettacolo, è stata sempre più netta", scrive la Gazzetta dello Sport sulla situazione della squadra bianconer, aggiungendo: "Gli 11 pareggi stagionali raccontano una squadra a metà del guado, non perde, ma vince poco; una squadra che si riflette nel mezzo sorriso leonardesco di Thiago.