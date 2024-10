Lautaro Martinez carica l'Inter: cosa ha ricordato alla squadra

Ci si avvicina aed è il momento di prepararsi alla gara non solo tatticamente ma anche psicologicamente. Come racconta la Gazzetta dello Sport, a caricare i nerazzurri è stato il capitano,L’argentino ha motivato i compagni ad Appiano: guai a sottovalutare la Juventus, "il momento è decisivo.Non è un giorno qualsiasi, non sono ore qualsiasi, non c’è davanti un avversario qualsiasi. L’Inter lo sa. Berna è alle spalle, la Champions è sistemata almeno per un paio di settimane. Il pensiero è alla Juve e la storia recente ha detto che quando i nerazzurri riescono a vincere a San Siro, poi arriva lo scudetto". Lautaro ha voluto ricordare l'importanza della partita e chi ci sarà di fronte a San Siro domani.