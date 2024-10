Inter, oggi gli esami di Calhanoglu e Acerbi: cosa filtra

Emergenza in casaper quanto riguarda soprattutto il centrocampo. Le ultime sui nerazzurri dopo i problemi diverso la sfida di Champions e quella successiva contro lain campionato.L’Inter ha perso Calhanoglu e Acerbi per infortuni muscolari. Il primo all’adduttore, il secondo al flessore. E adesso Inzaghi dovrà reinventare il centrocampo in vista dei prossimi due impegni, Young Boys e Juve, riferisce la Gazzetta dello Sport. Al momento, ai box ci sono Zielinski (elongazione) e Asllani (problema al ginocchio). A loro si è aggiunto anche il turco col 20. Sia Calhanoglu che il difensore verranno oggi valutati per capire l'entità dell'infortunio ma i tempi per esserci contro lo Young Boys sono strettissimi, si legge.