L'ingaggio di Dusanè uno dei più elevati della rosa bianconera. Il centravanti serbo infatti percepirà 12 milioni, decisamente non in linea con quanto concordato nei nuovi piani societari. Infatti non si vorrebbe andare oltre ai 4/4,5 milioni di euro. La volontà della dirigenza bianconera però sarebbe quella di non ripetere quanto accade ora con Federicoanche con Dusan. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 ed al momento, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport le strade sono due: o un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio oppure la cessione.