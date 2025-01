Gazzetta - Il Santos valuta Arthur dopo Neymar: la novità per il centrocampista

Getty Images

Arthur al Santos con Neymar: l'ipotesi

Lavuole provare a concretizzare ancora diverse operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Ecco perché resta da monitorare la situazione diche è fuori rosa a Torino e da mesi si allena in disparte e non con il resto del gruppo. Una situazione che alla Continassa vorrebbero definire una volta per tutte. Per il brasiliano spunta l'ipotesi di un ritorno in patria.Nelle ultime ore, scrive la Gazzetta dello Sport, è spuntata l’idea di un ritorno in patria per Arthur Melo, ingombrante nel monte ingaggi bianconero quanto inutilizzato in questa stagione da fuori rosa. Il Santos, che ha appena ufficializzatosta infatti valutando di aggiungere in rosa anche il centrocampista brasiliano. Sull’ex Barça anche Betis e Girona. Arthur ha un contratto con la Juve fino a giugno 2026.