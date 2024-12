Kiwior per il Napoli: le ultime



La situazione Danilo

Ilsi trova in una fase cruciale del mercato invernale, con la necessità di trovare rinforzi per il reparto difensivo. Due nomi emergono come candidati principali: Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000 dell’Arsenal, e Danilo, capitano bianconero.è un profilo interessante per il. Il difensore polacco, reduce da 13 presenze tra Premier League, Champions League e coppe nazionali, ha faticato a trovare continuità sotto la guida di Mikel. Dopo un avvio di stagione trascorso prevalentemente in panchina,è stato promosso a titolare a dicembre a causa dell’infortunio del compagno di squadra Magallanes. Tuttavia, con il rientro di quest’ultimo, il polacco è stato nuovamente relegato al ruolo di riserva.La sua versatilità e il potenziale lo rendono una scelta intrigante per il, che inizialmente aveva pensato a un prestito. Ora, con l’urgenza di rinforzare il reparto difensivo, non è escluso che il club partenopeo possa valutare altre formule, come un prestito con diritto o obbligo di riscatto.Parallelamente, iltiene d’occhio la situazione dialla. Il difensore brasiliano, il cui contratto scadrà a giugno, non ha ancora avviato trattative concrete per il rinnovo con i bianconeri. Questo stallo potrebbe aprire le porte a un trasferimento già nel mercato di gennaio, qualora la Juventus decidesse di liberarlo per evitare di perderlo a parametro zero in estate.Danilo porterebbe al Napoli esperienza, leadership e una preziosa duttilità tattica. Capace di giocare sia in una difesa a quattro che in una linea a tre, il brasiliano rappresenterebbe un’alternativa solida e affidabile, oltre a offrire una soluzione d’emergenza anche come terzino. Il suo profilo sarebbe particolarmente utile per consolidare la crescita di un gruppo che ambisce a rimanere competitivo su più fronti, ma al momento la Juve ha deciso di non liberarlo.