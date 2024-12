Le differenze tra Guardiola e Thiago Motta

stanno vivendo periodi difficili per mancanza di risultati e tante assenze. I due allenatori però,, vivono la situazione in maniera differente come spiega la Gazzetta dello Sport."Guardiola è diventato il mister isterico che si graffia la faccia per la delusione, mostra le 6 dita (6 Premier) agli avversari e dev’essere trattenuto quando lo insultano", si legge, "Al contrario, finora, Thiago Motta ha sopportato con stile le critiche montanti. Ha sempre ascoltato e spiegato con un imperturbabile mezzo sorriso, tipo la Gioconda".