Juventus, il Manchester United fissa il prezzo di Greenwood



Juventus, per Greenwood si pensa ad uno scambio

Masonha detto sì. Ha mostrato tramite persone a lui molto vicine grande apertura nel suo ipotetico trasferimento alla. Il giocatore che ha terminato il suo prestito al Getafe senza possibilità di restarci definitivamente ora ha fatto ritorno alled è in cerca di una sistemazione per la prossima stagione.Greenwood ha aperto la possibilità di trasferirsi alla Juventus, in particolare dopo aver scoperto indirettamente della stima di Thiago Motta, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. In Inghilterra la richiesta si aggira tra i, troppi per le casse bianconere e considerando che tra soltanto un anno potrebbe liberarsi a zero.Per questo la Juventus, che al momento non può permettersi di investire quelle cifre, sta pensando di inserire una contropartita. Il nome caldo è quello di Samuelche gioca nella nazionale inglese under 21. Attenzione però anche a Federicoche qualora non dovesse rinnovare con la Juventus partirà immediatamente. Lo United è un club che molto stima l'esterno azzurro ma non avrà la Champions nella prossima stagione.