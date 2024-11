Cristiano Giuntoli a Manchester, il motivo

Non solo campo, non solo Aston Villa-Juventus, nell'agenda degli impegni di Cristianonon solo il pranzo UEFA e il Villa Park ma anche un blitz a Manchester, stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Quali sono i motivi del viaggio a Manchester del direttore sportivo della Juventus?Prima di approdare a Birmingham infatti la tappa di Giuntoli a Manchester. Dialoghi con City e United in vista della sessione di mercato di gennaio. Avrebbe infatti proposto ai due club Nicolòentrambi possibili partenti nella sessione invernale di mercato. In modo da ottenere liquidità da reinvestire su un rinforzo, probabilmente per il reparto difensivo.





