Un altro punto cruciale per laè il futuro di. Con il contratto in scadenza nel 2025, un mancato prolungamento potrebbe portare a una separazione immediata. Il Manchester United, nonostante l'assenza dalla Champions League, rimane un club di grande prestigio e potrebbe rappresentare una destinazione attraente per Chiesa. Questo scenario è ancora ipotetico, ma potrebbe avere un impatto significativo sulle strategie di mercato della Juventus. Ne scrive La Gazzetta dello Sport.Nel frattempo, ladeve mantenere la pole position nei pensieri di, che è anche nel mirino dell'Atletico Madrid e del Borussia Dortmund. La partenza anticipata finora ha garantito dei vantaggi ai bianconeri, ma poi dipenderà dal tempismo e dalle offerte. Provare a concludere un'operazione di mercato non significa sempre riuscirci, e la concorrenza sarà feroce.