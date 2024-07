Federicoquesta mattina ha fatto ritorno alla Juventus, controlli di rito al JMedical e poi trasferimento alla Continassa per il primo allenamento agli ordini di mister Thiago Motta. Il suo futuro però, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, sembra essere sempre più lontano da Torino. Oltre alle pretendenti italiane come Napoli e Roma sembra possa aggiungersi alla corsa anche il Tottenham dalla Premier League, pista che potrebbe scaldarsi a breve. Il futuro di Chiesa in ogni caso sembra già scritto e sembra essere lontano dalla Mole nonostante manchi ancora una stagione alla sua scadenza di contratto.