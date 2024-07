Juventus, quando tornano gli italiani?

Piano piano rientreranno tutti i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive nazionali. E entro questa settimana sarà il turno dei tre italiani, ovvero Federico Gatti, Nicolò Fagioli e Andrea Cambiaso.Il loro ritorno è previsto per sabato 20; si uniranno alla comitiva giusto in tempo per partire per la Germaniaa Herzogenaurach, dove c’è la sede dell’Adidas, che ospiterà i bianconeri fino al 26 luglio. Tra gli azzurri mancherà Federic oChiesa, che il 20 sposerà la fidanzata Lucia in Toscana (stesso giorno di Paulo Dybala, che dirà sì a Oriana Sabatini in Sudamerica) e per questo motivo ha avuto qualche giorno in più di permesso. Probabile a questo punto che al suo rientro (tra il 22 e il 23) si fermi direttamente alla Continassa per cominciare ad allenarsi in attesa del rientro dei compagni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.