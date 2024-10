Gli errori arbitrali contro la Juventus

"Non sono soddisfatto dell'ultima giornata" ha dichiaratodesignatore arbitrale. In realtà però, è da tutta la stagione che si vedono errori da parte degli arbitri in campo ma anche del Var. La Gazzetta dello Sport ha contatoAlla quarta giornata di Serie A, in Empoli-Juventus, i padroni di casa sarebbero dovuti rimanere in 10 uomini per"Di Bello ha sorvolato (Var compreso) sulla testata di Pellegri a Gatti; il colpo sarebbe dovuto essere sanzionato con il cartellino rosso e non solo il giallo (il gesto, con addirittura il contatto, non va valutato dall'intensità)", scrive il quotidiano.In queste prime giornate si sono visti anche due retropassaggi chiari. Uno di questi è quello di Juventus-Napoli, quando, come si leggeche in area di rigore l'ha passata a Caprile, con quest'ultimo che l'ha presa con le mani scatenando la reazione dell'Allianz Stadium per un episodio che era evidente a tutti.Infine, ovviamente, quanto successo nell'ultima giornata con l'espulsione di. "L'ammonizione per simulazione è una forzatura e rischia di creare un precedente", scrive il quotidiano. Una partita in cui comunque c'erano stati anche altri episodi che hanno fatto discutere come il rigore non assegnato alla Juve per il fallo su Savona.