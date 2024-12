In vista della prossima partita contro la, ha voluto parlare alla squadra per spiegare la scelta di cambiare allenatore (e affidarsi a Conceicao) e per spronare tutti i componenti della rosa a rendere meglio in questa seconda parte di stagione, dove tutti sono chiamati a un cambio di atteggiamento rapido. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Un duro discorso alla squadra, durante il quale è stato chiarito come l'esonero di Fonseca fosse una sconfitta per tutti, non solo dell’ex Roma e Lille. Ibra ha specificato come non esista più alcun alibi per nessuno e che ora i giocatori dovranno reagire e portare i risultati.