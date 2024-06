Juventus-Douglas Luiz: distanza sul valore delle contropartite

Il d.t. Cristiano Giuntoli e Monchi, d.s. dell’Aston Villa ex Roma, dopo l’incontro a Torino di dieci giorni fa continuano a sentirsi e confrontarsi alla ricerca di un compromesso che possa mettere tutti d’accordo, scrive la Gazzetta dello Sport. Iling, proprio come McKennie, ha il contratto in scadenza nel 2025 con la Juventus. Tradotto: alla Continassa, in assenza di rinnovo, sono obbligati a cederli in questa finestra di mercato per evitare il rischio di perderli a parametro zero fra dodici mesi.Se Douglas Luiz, sul quale ha preso informazioni anche il Liverpool, ha dato già una disponibilità di massima al trasferimento a Torino, tanto McKennie quanto Iling sono aperti al ritorno in Inghilterra. Per il momento, si legge, le parti sono ancora distanti sulle valutazioni delle contropartite bianconere: alla Continassa vorrebbero 20- 25 milioni per McKennie e una quindicina per Iling.