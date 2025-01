Gazzetta - Dorgu-Juventus, quanto costa e perché si può fare

Il classe 2004 è diventato un obiettivo sempre più concreto per il Manchester United da quando sulla panchina dei Red Devils è arrivato Amorim. Il Lecce, consapevole delle difficoltà nel trattenere il giovane talento in questa finestra di mercato, sta cercando di alzare il prezzo, puntando a non scendere sotto i 30 milioni di euro. I contatti tra il club salentino e il Manchester United sono già ben avviati, ma la Juventus potrebbe entrare prepotentemente in gioco, con un possibile cambio di strategia sugli obiettivi di mercato. I bianconeri, infatti, starebbero valutando seriamente l'acquisto del giocatore, cercando di sfruttare la situazione e di inserirsi nelle trattative con un'offerta competitiva. Lo riporta Gazzetta.