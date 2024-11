Perché Massa non arbitrerà nella prossima giornata

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'arbitrosalterà un turno di Serie A, che al massimo lo potrà vedere impegnato in veste di Var o di Quarto Uomo: niente campo per lui, stando a ciò che trapela dai vertici dell'AIA dopo la direzione di. Da non escludere che la decisione possa dipendere solo da un fisiologico turnover, più che da una "punizione", ma di certo pesano i due cartellini gialli non dati a, di cui ha parlato nel post partita anche Claudio Ranieri.Il pensiero dei vertici arbitrali, si legge ancora su Gazzetta.it, è che il primo - per un'entrata del belga su Zeki Celik - non si poteva evitare, anche per le linee-guida sulla lotta al calcio violento. Il secondo giallo (sempre Lukaku, questa volta su Mile Svilar) andava mostrato ma - vista la dinamica - è stato ritenuto meno grave del primo, anche se comunque mancante.