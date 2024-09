Daniele Rugani e Tiago Djalo sono stati ceduti durante l'ultima sessione di mercato. Entrambi sono andati via in prestito, con l'italiano ceduto all'Ajax di Farioli nonostante il rinnovo di contratto firmato pochi mesi prima e il portoghese che ha fatto ritorno in patria, precisamente al Porto. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, le loro cessioni in prestito non cambiano la decisione del club bianconero sul loro futuro. Anche in caso di grande annata da parte di entrambi e successivo rientro alla base, i due giocatori verranno comunque ceduti. Porte chiuse dunque per entrambi.