Difesa Juventus, la strategia di mercato

Laha chiaro in mente come muoversi per la difesa, sia in termini di quanti acquisti fare sia in quale maniera mettere in piedi le operazioni. Resta ovviamente il tema principale, ovvero su quali giocatori puntare concretamente per rinforzare la retroguardia bianconera. Ecco la strategia diL’obiettivo di Giuntoli, riporta la Gazzetta dello Sport, è mettere a segno una doppietta. Un rinforzo sarà un investimento vero e proprio, che sia progettuale e non solo per gli ultimi mesi di stagione e un altro invece in prestito fino al termine dell'annata. Uno da prendere subito, entro la prima metà di gennaio, e l’altro entro la fine del mercato.