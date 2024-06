Giovanniè un obiettivo di mercato della Juventus, complice anche l'ottimo rapporto con Cristiano. Il giocatore sembra essere in rotta totale con il Napoli nonostante sia legato al club da un contratto fino al 2028. A questo punto però, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport entra in gioco il nuovo allenatore degli azzurri Antonio Conte. Il tecnico infatti avrebbe detto alla dirigenza partenopea che si impegnerà in prima persona per parlare con il capitano azzurro e lo convincerà a restare nel capoluogo campano. Si allontana quindi dalla Juventus.