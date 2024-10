Per, il rinforzo in difesa è una priorità assoluta, più ancora di un nuovo attaccante, nonostante l’assenza di Milik fino a dicembre renda difficile la gestione offensiva, conprivo di un sostituto adeguato. Attualmente,sono i titolari, mentre Danilo rappresenta l’unica vera alternativa., due soluzioni di emergenza, non offrono però garanzie a lungo termine. È evidente che serve un altro difensore, e per questo la Juventus si sta già muovendo. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Jonathan, ma il suo arrivo è legato alla possibilità di vendere qualcuno.Tra i possibili partenti a gennaio spicca, che potrebbe essere sacrificato per arrivare a un difensore più pronto. Anche le situazioni di Arthur, ormai fuori dal progetto, e di Danilo, utilizzato poco finora, sono da monitorare., pur essendo capitano, potrebbe decidere di lasciare il club, permettendo alla Juventus di ottenere un piccolo tesoretto per rinforzare la difesa. Tuttavia, l’arrivo di Tah dipenderà anche dalle condizioni imposte dal Bayer Leverkusen, che potrebbe cederlo a gennaio a un prezzo ridotto, purché il difensore accetti un ingaggio contenuto, non superiore ai 4-5 milioni di euro.